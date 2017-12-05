Обшуки у Саакашвілі: біля будинку політика в центрі Києва розпочалися сутички

На вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку екс-голови Одеської облдержадміністрації, лідера партії “Рух нових сил” Михеїла Саакашвілі розпочались сутички між правоохоронцями та прихильниками Саакашвілі. Як передає кореспондент УНІАН, зіткнення почались після того, як прихильники політика спробували облаштувати барикади навпроти під’їзду будинку, в якому живе Саакашвілі.

Правоохоронці взяли у кільце активістів та відтіснили їх вниз по вулиці, тим самим не давши перекрити дорогу сміттєвими баками. В результаті штовханини силовики затримали принаймні одного активіста.

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На вулиці стоїть автомобіль швидкої допомоги. Транспортний рух вулицею Костьольною перекрито.

Речник МВС Артем Шевченко у коментарі УНІАН заявив, що “група підтримки Саакашвілі намагалася своїми діями перешкодити проведенню слідчих дій, почала блокувати проїзд, почала блокувати деякі автомобілі, витягувати сміттєві баки та виставляти огородження”.

Він зауважив, що поліція була вимушена припинити це перешкоджання і відтіснила їх.

Шевченко наголосив, що поліція не залучена до проведення слідчих дій у квартирі Саакашвілі, а забезпечує публічний порядок і безпеку.

“Правопорушення однієї особи було припинено, зараз правоохоронці встановлюють її особу, і якщо до цієї особи не буде жодних інших претензій законного характеру — будуть прийняті відповідні правові рішення”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому із власних джерел УНІАН стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.

Оновлено. Пізніше Саакашвілі затримали. Автомобіль, куди його посадили, заблокували мітингувальники на вулиці Трьохсвятительській. Люди стали живим щитом. На місце подій стягують бійців Нацгвардії.

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