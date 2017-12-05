Луценко заявив про законність прослуховування Саакашвілі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко стверджує, що всі дії у кримінальному провадженні проти екс-голови Одеської ОДА, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі правоохоронці проводили з санкції суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті, відповідаючи на питання щодо наявності дозволу суду на прослуховування у справі Саакашвілі.

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"На всі дії, які проводилися у цьому кримінальному провадженні, були отримані відповідні дозволи суду в установленому законом порядку", - запевнив генпрокурор.

Він наголосив, що на всі слідчі дії - прослуховування та контрольну передачу грошей від бізнесмена Сергія Курченка соратнику Саакашвілі Северіону Дангадзе - були отримані відповідні дозволи українських судів.

"Все з законністю в цій справі в порядку", - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше силовики затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

В СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

За словами Луценка, встановлено, що наближений до Саакашвілі Северіон Дангадзе звернувся через довірену особу до Курченка з пропозицією фінансування діяльності Саакашвілі. Луценко заявив, що правоохоронці зафіксували отримання людьми з оточення Саакашвілі близько 500 тис. доларів. Близько половини суми Дангадзе отримав під контролем українських спецслужб, тобто з переписуванням номерів купюр, також було фіксовану передачу коштів, додав Луценко.

Крім того, він продемонстрував аудіозапис та розшифровку телефонної розмови між Саакашвілі та Курченком.

Своєю чергою Саакашвілі відкинув звинувачення Луценка у сприянні учасникам злочинних організацій.