Затримання та звільнення Саакашвілі: великий фоторепортаж УНІАН

Фотографи УНІАН увесь день слідкували за подіями навколо затримання та звільнення екс-голови Одеської ОДА, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі. Прихильники політика влаштували сутички у центрі Києва, а після його всі звільнення разом пішли на мітинг під Раду. Ми ж відобразили усі сьогоднішні події у нашому великому фоторепортажі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 грудня 2017 року в квартиру по вулиці Костьольній у Києві, де проживає екс-голова Одеської ОДА, лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі, з обшуками прийшли представники ГПУ та СБУ.

Читайте такожЯк Саакашвілі витягали з авто силовиків (відео)

Саакашвілі при цьому виліз на дах будівлі та погрожував стрибнути, однак врешті-решт там його затримали правоохоронці та посадили в машину. В СБУ пояснили, що Саакашвілі затримано у рамках справи щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Генпрокурор Юрій Луценко у свою чергу заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання Віктора Януковича та Сергія Курченка у зупиненні їх кримінального переслідування.

При цьому прихильники політика влаштували сутички під будівлею, а потім почали блокувати рух машини з Саакашвілі. За кілька годин вони змогли звільнити політика, після чого колоною усі разом з Саакашвілі рушили до будівлі Верховної Ради.