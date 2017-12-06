До України не пустили грузинських журналістів

Українські прикордонники сьогодні відмовили у в'їзді в країну трьом журналістам Першого грузинського телеканалу. Про це повідомляє "Перший канал Грузії".

Як повідомляється, журналістів затримали на кілька годин в аеропорту, а потім оголосили про відмову у в'їзді.

Зазначається, що у в'їзді в Україну було відмовлено трьом співробітникам телеканалу - журналісту Соломії Кокіашвилі оператору Зазі Шуквані і інженеру Левану Гулбані.

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"Українська сторона пояснила недопуск представників ЗМІ заходами безпеки, хоча офіційних коментарів від МЗС не надходило", - зазначили в посольстві Грузії в Україні, передає Liga.net.

Видання "Грузія онлайн" також повідомляє, що 5 грудня в Україну не пустили журналістів двох провідних каналів Грузії. Серед них кореспондент європейського бюро телекомпанії Руставі 2 Тамар Нуцубідзе і кореспондент каналу ТБ Пірвелі Вахо Саная.

Раніше повідомлялося, що 16 листопада журналіста грузинського телеканалу "Руставі-2" Тамаза Шашвішвілі затримали силою і 17 листопада депортували до Грузії. Затримання журналіста сталося у квартирі, яку він орендував у Києві.