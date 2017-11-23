У Раді Європі звернули увагу на видворення з України грузинського журналіста Тамаза Шашвішвілі.

Про це йдеться у повідомленні спеціальної платформи із забезпечення захисту журналістики та безпеки журналістів на сайті Ради Європи.

У повідомленні сказано, що 16 листопада журналіста грузинського телеканалу "Руставі-2" Тамаза Шашвішвілі було затримано силою та 17 листопада депортовано до Грузії. Затримання журналіста відбулося у квартирі, яку він орендував у Києві.

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"Відповідно до повідомлень, 15 озброєних чоловіків, які належать до українських служб безпеки, увірвалися у квартиру, вдарили його у обличчя пістолетом та зав'язали йому очі", - йдеться у повідомленні.

Депортація до Грузії відбулася з порту Одеси на поромі, який морем йшов два дні. Шашвішвілі було депортовано з групою інших громадян Грузії, який звинуватили у діяльності, яка суперечить інтересам національної безпеки України.

В СБУ відкинули твердження журналіста про насильство та наголосили, що співробітники служби не вдавалися до нелюдського поводження під час його депортації.

Шашвішвілі повідомляв про діяльність опозиційного політика в Україні Міхеїла Саакашвілі.

У ситуації з Шашвішвілі на сайті Раді Європи відзначено перший рівень попередження у зв'яку з "атакою на фізичну безпеку та недоторканість журналістів". Джерелом нападу вказана держава.

Своєю чергою, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко у Facebook повідомив, що "українська влада має надати офіційні аргументи щодо обставин депортації та виправдання застосування сили до Тамаза Шашвішвілі".