Ющенко веде переговори щодо консолідації фракції НУ-НС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО веде переговори щодо консолідації фракції «Наша Україна – Народна самооборона».

Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

«Я веду сьогодні перемовини, щоб консолідувати фракцію «Наша Україна – Народна самооборона». Спочатку поставити м’які цілі – давайте консолідуємось для того, щоб просто не допустити розвитку такого сценарію через конституційний заколот, а потім будемо формувати вже більш засадничі речі», - сказав Президент.

Він також зазначив, що хотів би звернутись до всіх депутатів і НУ-НС, і БЮТ. «Ще є час вийти з цієї ганьби всім, хто туди зайшов», - сказав Президент.

При цьому він висловив сподівання, що в БЮТ є частина людей, яка не хоче брати участі в тому, що сьогодні планується БЮТ та Партією регіонів.