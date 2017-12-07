Йдеться про виживання корупційної еліти - Ситник відповів на звинувачення Луценка

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що "відчував, що рано чи пізно буде такий вибух і буде така контратака, яка фактично буде перекреслювати останні три роки, які відбулися в Україні, перекреслювати ті реформи, які були розпочаті, перекреслювати можливу міжнародну співпрацю". Так він відреагував на критику на свою адресу з боку генерального прокурора Юрія Луценка.

Читайте такожРозгром НАБУ позбавить Україну шансу отримати гроші від Заходу - Аслунд"Такий спротив був очікуваним", - заявив Ситник в інтерв’ю Голосу Америки під час Глобального форуму з повернення активів, отриманих злочинним шляхом, що відбувся в Вашингтоні.

НАБУ має меншу кількість справ ніж Генпрокуратура, зауважив Ситник. "Якщо порівнювати кількість справ, то, у нас менша кількість справ. Якщо ми говоримо про якість справ, про фігурантів, які проходять по справах, звичайно, що Генеральна прокуратура тут явно не на висоті", - наголосив він.

"Тут мова вже не йде про розподіл повноважень. Тут йдеться про виживання корупційної еліти, що ще раз доводить, що неможливо розслідувати в Україні справи про топ-корупціонерів і не зустрічати такого спротиву", - заявив Ситник.

Він також розкритикував процедуру повернення $1,5 млрд, які пов’язують з Януковичем, і які було перенаправлено в держбюджет в рамках процедури спеціальної конфіскації.

"Щодо них (активів – ред.) багато питань, як вони були повернуті. У нас, наскільки я пригадую, три чи чотири кримінальні провадження, які зареєстровані на підставі рішення суду щодо обставин повернення $1,5 млрд. На підставі якогось міфічного рішення Краматорського суду", - сказав Ситник.

Заяви генерального прокурора, на думку Ситника, також можуть ускладнити подальше налагодження співпраці з ФБР. "Після цього робити якісь пропозиції до конструктивної співпраці – дуже важко їх сприймати як щирі, - наголосив Ситник, зазначивши, - це реально перекреслює співпрацю з нашими стратегічними партнерами. Партнерами, які нас підтримують, коли ми знаходимося в стані війни. Навіщо це робити? Мабуть, це вже інстинкт виживання домінує над здоровим глуздом".

"Корупція давно стала транснаціональним явищем", - зауважив Ситник, підкресливши важливість проведення Глобального Форуму з повернення активів, отриманих злочинним шляхом. "З нею (корупцією – ред.) неможливо боротися, якщо немає належної співпраці з нашими міжнародними партнерами", - заявив Ситник, зазначивши, що з деякими країнами, наприклад Панамою та Кіпром, обмін інформацією з корупційних справ є ще не достатнім.