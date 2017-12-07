Директор НАБУ: я виступаю, можливо, останні дні на своїй посаді

Зареєстрований у Верховній Раді законопроект «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення парламентського контролю» (реєстраційний номер 7362) фактично спрощує порядок звільнення директора НАБУ і допускає це звільнення по політичним мотивам.

Про це директор НАБУ Артем Ситник заявив на закритті Глобального форуму з повернення активів у Вашингтоні, повідомляє журналістка Наталія Седлецька на сторінці в Facebook.

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"Зараз я виступаю, можливо, останні дні на своїй посаді. Сьогодні в парламенті України зареєстрований законопроект, який дає можливість звільняти керівництво Антикорупційного бюро, фактично спрощує порядок такого звільнення і допускає це звільнення за політичними мотивами", - сказав Ситник.

"А політичні мотиви дуже прості - не всім в Україні подобається те, що хтось реально розслідує корупційні схеми, реально заморожує активи і реально має наміри повертати їх народу України", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, лідери фракцій «Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак зареєстрували законопроект «Про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення парламентського контролю» (реєстраційний номер 7362).

Документом пропонується доповнити закон «Про Регламент Верховної Ради України» новою главою 33-1 та статтею 216-2. Цими змінами передбачено, що Верховна Рада може висловити недовіру директору Державного бюро розслідувань, заступнику генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, директору Національного антикорупційного бюро, члену Національного агентства з питань запобігання корупції, що має наслідком відставку з посади.

При цьому зазначається, що питання про висловлення недовіри може бути внесене на розгляд парламенту президентом, Кабінетом міністрів та за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, тобто не менше як 150 народних депутатів.