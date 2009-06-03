Експерт побачив під союзом ПР та БЮТ бомбу з годинниковим механізмом

Якщо коаліцію між Блоком Юлії Тимошенко (БЮТ) і Партією регіонів (ПР) буде створено, вона може проіснувати ще менше, аніж попередні «помаранчеві».

Таку думку висловив УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, «слабка здібність до компромісів, як і раніше, залишається основною рисою української політики». Угоди, укладені до 2024 року (згідно з озвученою інформацією, у домовленостях БЮТ і ПР зафіксована співпраця цих політичних сил до цієї дати) або навіть до 2014 року (прогнозована узгоджена сторонами дата наступних парламентських виборів), в Україні є явно нереальними, прогнозує економіст.

При цьому, вважає О.БЛІНОВ, у цій коаліції будуть сусідувати безліч впливових і амбітних гравців і в політичній, і в економічній сферах. «Тоді як розподіл політичних посад між двома силами представляється дуже ймовірним (хоч і це напевно стане полем для конфліктів), домовленості про розподіл сфер впливу в таких ключових сферах, як енергетика, приватизація, управління державними компаніями, а також зі специфічних галузевих питань бюджетної та регуляторної політики - це бомба з годинниковим механізмом, закладена під коаліцію з самого моменту її створення», - вважає економіст.

На його думку, ані БЮТ, ані ПР не є монолітними структурами, вони включають безліч політичних і економічних груп, між якими вже існують осередки конфронтації. «Коли представники цих груп відчують, що їхні інтереси ущемляються широкою угодою, вони швидко створять нові опозиційні сили, заповнивши вакантне місце, залишене БЮТ (який сьогодні перебуває в опозиції до Президента) і Партією регіонів», - вважає О.БЛІНОВ.