Пинзеник тримає в банку 315 тисяч гривень

Загальна сума сукупного доходу міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА за 2005 рік склала 238,687 тис. грн., зокрема заробітна платня – 177 тис. 556,98 грн., доходи від викладацької та консультаційної діяльності – 12 тис. 786,46 грн., відсотки – 40 тис. 894,01 грн., від відчуження цінних паперів – 7 тис. 450 грн.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Сукупний дохід членів сім`ї міністра за минулий рік склав 243 тис. 626,94 грн. Номінальна вартість придбаних цінних паперів державного службовця склала 74 тис. 238,50 грн. Сума грошових коштів на рахунку в банках – 315 тис. 327,63 грн., членів сім`ї – 268 тис. 731,30 грн.