Янукович вважає, що робити свято з річниці Помаранчевої революції не слід
15:29, 15 листопада 2006Політика
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"Ми повинні провести дискусії, відмітити, що така подія в державі була, яка дала нам позитив і негатив», - сказав прем`єр-міністр...
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що робити свято з річниці Помаранчевої революції не слід.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав, відповідаючи на запитання журналістів, на міжнародному медіа-форумі.
«Я впевнений в тому, що ми ніякого свята з цього не повинні робити. Ми повинні провести дискусії, відмітити, що така подія в державі була, яка дала нам позитив і негатив», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. «Такі конференції ми підтримуємо і готові приймати участь в дискусії з цього питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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