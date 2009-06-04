Єврокомісія не коментує попередження Путіна про газову кризу

У Європейській Комісії відмовились коментувати попередження прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА про те, що існуючі в газовій сфері проблеми з Україною можуть викликати зупинку транзиту газу до Європи вже наприкінці червня. Про це повідомляє РІА Новости.

Напередодні на прес-конференції в Хельсінкі В.ПУТІН заявив, що "такий конфлікт може виникнути" і це може призвести до повної зупинки російського транзиту наприкінці червня - початку липня. Російський прем`єр закликав європейських партнерів звернути якнайпильнішу увагу на цю проблему.

"Ми (Єврокомісія) не коментуємо заяви, зроблені для преси", - сказав РІА Новости представник Єврокомісії Ферран Таррадельяс ЕСПУНІ. При цьому він відзначив, що голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ вже дав відповідь на листа, одержаного ним минулого тижня від прем`єр-міністра Росії.

Ж.БАРРОЗУ заявив раніше, що надання Україні допомоги з бюджету ЄС не видається можливим. Він повідомив, що має намір обговорити "газові" розбіжності Росії й України на саміті лідерів ЄС 18-19 червня в Брюсселі. Координаційна група ЄС з питань газу збереться на засідання в бельгійській столиці 18 червня, аби за участю представників "Газпрому" і "Нафтогазу" обговорити ситуацію з платоспроможністю України щодо розрахунків за російське паливо.

Україна є основним транзитером російського газу до Європи.

Єврокомісар з енергетики Андріс ПІБАЛГС підтримує регулярні контакти з російською й українською владою, повідомив раніше представник Єврокомісії. Він запевнив, що Єврокомісія уважно вивчить і проаналізує занепокоєння російської сторони щодо платоспроможності України, і висловив сподівання, що нової газової кризи не буде.

Офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ сказав РІА Новости, що поки що не відомо, чи поїдуть представники газового холдингу на цю зустріч.

Угоди про постачання газу в Україну і його транзит до Європи в 2009-2019 роках було підписано 19 січня в Москві. Підписанню документів передувала "газова криза", в результаті якої європейські споживачі майже три тижні не одержували паливо.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ 22 травня на саміті РФ-ЄС в Хабаровську запропонував Євросоюзу для забезпечення енергобезпеки подумати про надання синдикованого кредиту Україні. За словами Президента, допомогою українській державі повинна займатися не лише Росія.

Д.МЕДВЕДЄВ заявив тоді, що у Росії є сумніви в платоспроможності Києва за газ, який необхідно закачати до підземних сховищ. Це 19,5 мільярда кубометрів газу вартістю понад 4 мільярди доларів.

З січня 2009 р. Україна вчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ, попри це, російський монополіст щоразу на початку місяця заявляє про нездатність України розплатиться і загрожує переходом на передоплату.