Єврокомісія направляє до Москви і Києва «газову» комісію

Голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу вирішив направити до Москви і Києва комісію "зі встановлення фактів" в ситуації з постачаннями газу, повідомив у четвер офіційний представник ЄК Йоханнес Лайтенбергер.

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін напередодні попередив, що проблеми з оплатою газу Україною можуть викликати зупинку транзиту газу до Європи вже в кінці червня. "Голова Єврокомісії проінформував прем`єр-міністра головуючої в ЄС Чехії про відрядження до Москви і до Києва групи вищих функціонерів Єврокомісії з метою встановлення фактів по ситуації (з постачаннями газу)", - сказав він журналістам в Брюсселі. За словами Лайтенбергера, на основі аналізу, який представлять експерти за підсумками поїздок до Росії і в Україну, Баррозу підготує доповідь щодо ситуації з газовими постачаннями до саміту ЄС 17-18 червня в Брюсселі.

РИА Новости