Дружина Саакашвілі в інтерв'ю Independent закликала Захід захистити її чоловіка

Сандра Рулофс, дружина екс-президента Грузії і колишнього голови Одеської обласної адміністрації Міхеїла Саакашвілі, закликала Захід і міжнародне співтовариство вжити заходів для забезпечення належного повождення влади України з її чоловіком. Вона дала інтерв'ю Independent.

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"Звинувачувати людину, подібну моєму чоловікові, у співпраці з Москвою просто смішно: досить поглянути на його досвід спілкування з Росією, щоб це зрозуміти. Все це було б досить кумедно, якщо б справа не прийняла настільки серйозний оборот", - заявила Рулофс.

"Те, як у нього відібрали паспорт, викликало шквал міжнародної критики. Ми хотіли би, щоб Захід і міжнародне співтовариство здійснили вплив на український уряд і домоглися, щоб він поводив себе у цьому плані коректно", - зазначила Рулофс.

"Атмосфера зараз склалася досить нездорова. Ми стурбовані тим, що це може бути першим кроком у спробі депортації його у Грузію", - вважає дружина Саакашвілі.

"Мій батько запитав якось про мого чоловіка, чому той не задоволений посадою губернатора Одеси і спокійним життям на губернаторському посту. Але я одружена з Михеїлом 24 роки, і одне я засвоїла точно: це людина, яка завжди доводить справу до кінця", - заявила Сандра Рулофс, фламандка за походженням, в інтерв'ю Independent.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві. Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування. Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.

Учора, 11 грудня, Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.