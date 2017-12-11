Генпрокуратура оскаржить рішення суду відпустити Саакашвілі

Генеральна прокуратура оскаржуватиме рішення суду стосовно запобіжного заходу Міхеілу Саакашвілі, згідно з яким лідера "Руху нових сил" відпустили на свободу на час розслідування.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі "Свободи слова", передає Українська правда.

"Я не згоден з рішенням судді стосовно запобіжного заходу пана Саакашвілі. Я не можу уявити собі, в якій країні, людина-апатрид, без громадянства, прориває силою кордон. При цьому, його супроводжувачі б’ють українських військовослужбовців", - зазначив генпрокурор.

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Луценко стверджує, що Саакашвілі організовував "рух за повалення влади" за гроші Курченка.

"Після цього він (Саакашвілі – ред.) організовує рух за повалення влади. при чому, за кошти Курченка і з цією людиною він домовляється про допомогу. Його права рука (Дангадзе – ред.) отримує сотні тисяч доларів, що зафіксовано тут, на території України. І ці докази ми надали в суд. Тим не менш, суддя його відпускає", - зазначає Луценко.

Він розповів, що Генпрокуратура подаватиме апеляцію.

"Я утримаюсь від емоцій і ми будемо подавати апеляцію. Ми готові довести, що всі відео про передачу грошей та розмова Саакашвілі з Курченком є справжніми. Ми готові залучити іноземних експертів з ФБР або Скотланд-Ярду для того, щоб вони разом з нашими експертами перевірили справжність плівок", - підкреслив він.

Луценко додав, що мав із Саакашвілі "спільне бачення подій в Україні і Грузії".

"Але ті, що переступають червону риску закону, грабують державу, або беруть гроші у Москви задля дестабілізації ситуації, я з цим ніколи не примирюся і мої людські колишні стосунки відходять назад перед обличчям кримінальних злочинів", - зауважив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, суд сьогодні відмовив у запобіжному заході у вигляді цілодобового домашнього арешту для Саакашвілі.

Суддя, зачитуючи рішення, зазначила, що "суд вирішив клопотання прокурора у кримінальному провадженні... про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваного Саакашвілі залишити без задоволення".

За її словами, ухвала може бути оскаржена у Апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.

Проголошення повного тексту ухвали призначене на 9-ту ранку 14 грудня.

Як відомо, Саакашвілі, затриманий правоохоронцями 8 грудня, перебував до сьогодні в ізоляторі тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкинув звинувачення генпрокурора.