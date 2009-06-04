Майбутня коаліція вже підтягує захисників до столиці?

23:35, 04 червня 2009
Політика
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До Києва прибувають автобуси

З регіонів до Києва підтягуються автобуси с людьми. Інформація про це надходить до УНІАН з різних джерел. Зокрема, мешканець села Козина, що в Обухівському районі Київської області, повідомив по телефону, що, за його спостереженням, чимало великих автобусів з написом “Донецьк” прибули до оздоровчого комплексу “Пролісок” у Козині. “Я особисто нарахував п’ять автобусів, що проїхали повз мене до “Проліску”, – сказав мешканець”. За його словами, “усі навколишні точки продажу алкоголю заповнені прибульцями, котрі голосно лаються й розмовляють немісцевою говіркою”.

Інформацію про підтягування людей з регіонів підтвердила в прямому ефірі програми “Я так думаю” на 5-му каналі народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН. Щоправда, за її даними, на трасі Житомир–Київ під столицею стоїть сімнадцять автобусів зі Львова.

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