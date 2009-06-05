Тимошенко й сама не прийшла до Ющенка, й Турчинова не пустила?

В Секретаріаті Президента України під головуванням глави держави Віктора ЮЩЕНКА розпочалось засідання Ради національної безпеки та оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, в засіданні бере участь міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, питання відставки якого у цей час розглядає парламент.

Разом із тим, на засіданні РНБО відсутні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, а також перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ, який міг представляти її.

До порядку денного винесено три питання.

У відкритому режимі розглядатиметься лише перше питання :«Розвиток ринків паливно-енергетичних ресурсів у рамках реалізації Енергетичної стратегії України».

У закритому режимі РНБО розглядатиме питання щодо невідкладних заходів з розробки та виробництва боєприпасів, а також питання, пов’язане з демаркацією державного кордону.