Аваков розповів про роль Нацгвардії під час майбутньої деокупації Донбасу

Національна гвардія України повинна бути готова взяти під контроль ситуацію на тимчасово окупованих територіях в рамках мирного плану деокупації.

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Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив сьогодні під час військової ради Національної гвардії.

"Гвардія, як і інші правоохоронні органи, завжди будуть поза політикою. Її завдання - охороняти права і свободи громадян, забезпечувати публічний порядок та припиняти незаконну діяльність. Вони (військовослужбовці Національної гвардії - УНІАН) також повинні бути готові взяти під контроль ситуацію на тимчасово окупованих територіях в рамках мирного плану по деокупації", - наголосив Аваков.