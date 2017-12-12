Аваков про роботу поліції в суді над Саакашвілі: я бачу результат, коли ніхто не постраждав

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков обіцяє забезпечити громадський порядок під Апеляційним судом Києва так само, як і під Печерським районним судом під час обрання запобіжного заходу для екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, якого звинувачують у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їхньої злочинної діяльності.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

“Сенс створення правоохоронних органів — охороняти порядок. І саме тому їх було достатньо багато і в суді по Саакашвілі, і в суді по держзраді Януковича, де я вчора виступав. І я бачу результат, коли ніхто не постраждав. Для мене це важливіше, ніж результати судів”, - сказав Аваков.

Також Аваков додав, що поліція так само буде охороняти громадський порядок і біля Апеляційного суду Києва, коли там розглядатиметься апеляція на запобіжний захід для Саакашвілі.

“Ви бачите, що не дивлячись на велике бажання спекулювати заворушеннями, ми намагаємося утримувати баланс. Хоча це не так просто”, - заявив міністр.

Відповідаючи на запитання, що буде з наметовим містечком біля парламенту, якщо туди знову повернеться Саакашвілі, Аваков зазначив: “Хто це знає? Я не знаю”.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі був затриманий 8 грудня у Києві.

Генпрокуратура оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу: замах на злочин (ч.1 ст.15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили кілька осіб (двоє або більше) (ч.2 ст.28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності (ч.2 ст.256).

Луценко заявив, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка у припиненні їхнього кримінального переслідування.

Саакашвілі відкидає звинувачення генпрокурора.

11 грудня Печерський суд Києва залишив без задоволення клопотання прокурора, який просив обрати Саакашвілі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному суді протягом 5 днів з дня її проголошення.

Під час цього засідання поблизу Печерського райсуду зібралося близько сотні активістів. Підступи до суду були перекриті щільним кордоном правоохоронців. Представники Нацгвардії та поліції вишукувались на вулиці Хрещатик в декілька рядів, починаючи від рогу вулиці Богдана Хмельницького і до арки на підході до приміщення суду.