У мерії Харкова проходять обшуки
20:29, 14 грудня 2017Політика
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Слідчими проводиться досудове розслідування за статтею про "перевищення службових повноважень".
Інших подробиць у прокуратурі не повідомили / фото УНІАН
Слідчі прокуратури проводять обшуки в мерії Харкова. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на прокуратуру області.
«Слідчими прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування за статтею про «перевищення службових повноважень». Обшуки проводяться ще за кількома адресами, усі вони санкціоновані судами», – заявили в прес-службі.
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Інших подробиць у прокуратурі не повідомили. У мерії Харкова інформацію наразі не коментують.
Раніше стало відомо, що НАБУ обшукало Міністерство юстиції.
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