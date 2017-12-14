У мерії Харкова проходять обшуки

Слідчі прокуратури проводять обшуки в мерії Харкова. Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на прокуратуру області.

«Слідчими прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування за статтею про «перевищення службових повноважень». Обшуки проводяться ще за кількома адресами, усі вони санкціоновані судами», – заявили в прес-службі.

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Інших подробиць у прокуратурі не повідомили. У мерії Харкова інформацію наразі не коментують.

Раніше стало відомо, що НАБУ обшукало Міністерство юстиції.