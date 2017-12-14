Лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії

Лідери Європейського Союзу ухвалили політичне рішення продовжити економічні санкції для Росії через її агресію стосовно України. Як повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі високопосадовий європейський дипломат, відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 14 грудня, в рамках саміту ЄС.

Це питання було розглянуто лідерами Євросоюзу першим під час робочої вечері. Санкції прив’язані до виконання Мінських домовленостей.

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Очікується, що рішення буде оформлено за письмовою процедурою наступного тижня.

"Важливе політичне рішення лідерів Євросоюзу продовжити економічні санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності Украіни та небажання припинити гібридну агресію проти нашої держави. Гідна відповідь Москві за невиконання своїх зобов’язань та чіткий заклик до змін у політиці Кремля", - написав у Facebook президент України Петро Порошенко.

Як відомо, у 2014 року ЄС запровадив проти РФ економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори економіки. У березні 2015 року лідери ЄС вирішили пов’язати ці санкції з виконанням Мінських домовленостей. Після цього ЄС неодноразово продовжував чинність цих санкцій на півроку. Термін дії існуючих обмежувальних заходів спливає 31 січня 2018 року.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що санкції з РФ не знімуть, поки не буде відновлена територіальна цілісність України.