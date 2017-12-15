Ведуча потролила Ляшка у прямому ефірі, нагадавши про його виграші (відео)

Лідер Радикальної партії Олег відповів на головне питання випуску "Право на владу" – "що з ним сталося за ці роки?".

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Ставлячи це питання політику, ведуча Наталія Мосейчук не могла не згадати його виграші, додавши "окрім виграшів". Політик каже, що останні роки принесли йому розум та мудрість, які допомагають у роботі, йдеться в сюжеті "1+1".

"Став мудріший. Дякую, що ви уважно стежите за моїми виграшами. Вам теж бажаю у житті тільки везіння... Став досвідченіший, доросліший, реалістичніше став дивитися на життя, спокійніший...", - стверджує "головний радикал" України.

Як повідомляв УНІАН, лідер Радикальної партії Олег Ляшко виграв 571 тисячу гривень. Про це свідчать дані його декларації, опублікованій на сайті Національного антикорупційного бюро.