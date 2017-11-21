Півмільйона в лотерею: нардеп стверджує, що Ляшко збрехав про свій виграш

Глава РПЛ Олег Ляшко збрехав про те, що вигравав у лотерею півмільйона гривень. Про це заявляє нардеп Сергій Каплін.

"Станом на 9 листопада Олег Ляшко не звертався за виграшем ні в один з офісів Української Національної Лотереї. При цьому задекларував потрійну удачу у вигляді півмільйона гривень, у повідомленні про суттєві зміни в майновому стані, зміни внесено ще 24 жовтня. Звідки ж гроші, які головний радикал називає виграшем?", - написав він на сторінці в Facebook.

Каплін заявив, що у зв'язку з відповіддю Української Національної Лотереї повторно звернувся до Нацагентства з попередження корупції, щоб там негайно, враховуючи факти, взялися перевіряти декларацію Ляшко, а також повідомили про нові факти для розслідування незаконного збагачення лідера РПЛ, яке проводить НАБУ.

Як повідомляв УНІАН, Ляшко задекларував виграшів у лотерею на 571 тисячу гривень.