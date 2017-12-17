"Марш за імпічмент" у Києві: великий фоторепортаж УНІАН

У центрі Києва проходить «Марш за імпічмент» прихильників лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Фотографи УНІАН весь день стежать за подіями навколо маршу і пропонують вам фоторепортаж з місця подій.

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За попередніми даними поліцейських, до заходу долучилися близько двох тисяч осіб. У той же час, організатори «Маршу за імпічмент» заявляють про "багатотисячну" колону учасників.

У даний час учасники акції "Марш за імпічмент" виламали вхідні двері Жовтневого палацу. Правоохоронці зсередини намагаються відтіснити їх і захищаються вогнегасниками. Мітингувальники кричать: «Пустіть народ у народний дім».

Зараз відбувається бійка між мітингувальниками та правоохоронцями, які знаходяться всередині. Учасникам акції вдалося поступово просуватися вперед - всередину будівлі.

У мегафон організатори кричать, що "Порошенко - провокатор" і закликають людей пропустити всередину.

Саакашвілі закликав людей відійти на Майдан Незалежності, щоб уникнути зіткнень з поліцією. Частина учасників акції "Марш за імпічмент" не хоче прислухатися до його закликів.