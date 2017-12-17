"Пустіть народ до народного дому": мітингувальники виламали вхідні двері Жовтневого палацу

15:59, 17 грудня 2017
Політика
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Наразі відбувається бійка між мітингувальниками та правоохоронцями, які знаходяться всередині. Учасникам акції вдається поступово просуватися вперед – всередину будівлі.

ФОТО - MARIANA PIETSUKH /

Учасники акції "Марш за імпічмент" виламали вхідні двері Жовтневого палацу.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН з місця подій, правоохоронці із середини намагаються їх відтіснити і захищаються вогнегасниками.

Мітингувальники кричать: «Пустіть народ до народного дому».

Наразі відбувається бійка між мітингувальниками та правоохоронцями, які знаходяться всередині. Учасникам акції вдається поступово просуватися вперед – всередину будівлі.

В мегафон організатори кричать, що "Порошенко -провокатор" і закликають людей пропустити всередину.

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Теги: #марш за імпічмент#Саакашвілі марш