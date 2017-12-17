"Пустіть народ до народного дому": мітингувальники виламали вхідні двері Жовтневого палацу
15:59, 17 грудня 2017Політика
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Наразі відбувається бійка між мітингувальниками та правоохоронцями, які знаходяться всередині. Учасникам акції вдається поступово просуватися вперед – всередину будівлі.
ФОТО - MARIANA PIETSUKH / "Украинская правда"
Учасники акції "Марш за імпічмент" виламали вхідні двері Жовтневого палацу.
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Як повідомляє кореспондент УНІАН з місця подій, правоохоронці із середини намагаються їх відтіснити і захищаються вогнегасниками.
Мітингувальники кричать: «Пустіть народ до народного дому».
Наразі відбувається бійка між мітингувальниками та правоохоронцями, які знаходяться всередині. Учасникам акції вдається поступово просуватися вперед – всередину будівлі.
В мегафон організатори кричать, що "Порошенко -провокатор" і закликають людей пропустити всередину.
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