Ющенко покликав до себе Черновецького

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні проведе зустріч із міністром освіти та науки Іваном ВАКАРЧУКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, під час зустрічі він заслухає звіт міністра щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти у 2009 році.

Окремою темою зустрічі стане завершення навчального року та проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів.

Крім того, сьогодні об 11.00 Президент проведе зустріч з головою Київської міської державної адміністрації Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Головна мета зустрічі - контроль ходу підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як зазначає прес-служба Президента, сьогоднішня нарада продовжує цикл зустрічей глави держави з керівниками місцевої влади міст, що претендують на проведення фіналу Євро-2012. Президент неодноразово заявляв, що триматиме на контролі хід підготовки до чемпіонату та вирішення наявних проблем. 27 травня В.ЮЩЕНКО провів зустріч з представниками харківської влади, 28 травня - ознайомився з темпами підготовки до Євро-2012 у Львівській області, 4 червня зустрівся з керівниками Донецької області.