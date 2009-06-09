Яценюк не скидає Ющенка з рахунку

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає нинішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО та лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА своїми конкурентами на президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

На запитання щодо двох його конкурентів на виборах А.ЯЦЕНЮК відповів: «Їх троє. Я б В.ЮЩЕНКА не скидав з рахунку».

Відповідаючи на запитання щодо того, як він оцінює свої шанси у виборчій кампанії А.ЯЦЕНЮК сказав: «А шанси залежать виключно від вас».