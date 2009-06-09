У БЮТ кажуть, що вони продовжують переговори про «ширку»

Голова парламентської фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО стверджує, що БЮТ не полишає надії на створення широкої коаліції і продовжує переговори з цього приводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

«Їх (переговори) не зупиняли з жовтня. Про це наш лідер сказала. Ми не полишаємо надії і не будемо зупиняти (переговори). Обов’язково треба продовжувати», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

При цьому він додав: «Ми за об’єднання зусиль, за створення широкого об’єднання зусиль. Ми не покидаємо надії, будемо боротися за те, щоб відбулося єднання політичних сил».

За словами І.КИРИЛЕНКА, таке об’єднання потрібне не тільки для внесення змін до Конституції, але для прийняття законів, яких потребує Україна.

Водночас І.КИРИЛЕНКО зауважив: «Звичайно, на сьогодні це питання є надзвичайно проблематичним, щоб ми мали стабільну більшість».

Як зазначив голова фракції БЮт, від того, що така більшість не з’явилася, втратила лише Україна, а не якась окрема політична сила.