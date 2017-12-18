В 2018 році Україна запровадить електронні візи для іноземців. Про повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць в інтерв'ю LB.ua.

"Наступного року ми плануємо запровадити електронну візу для в’їзду в Україну. Це дозволить розвантажити наші консульські пункти в аеропортах, коли одним рейсом прибуває 40-50 іноземців, яким на місці потрібно оформити візу, тому виникає черга і перший контакт з Україною для них не дуже психологічно вдалий. Вже проведені підготовчі процедури і думаю, що протягом першого кварталу 2018 року електронна віза стане реальністю", - розповів він.

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