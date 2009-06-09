Ющенко пропонує Вакарчуку роботу над помилками
Президент заслухав доповідь міністра
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне всебічно проаналізувати досвід проведення цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання знань, виявити всі технологічні недоліки та вжити заходів щодо подальшого його вдосконалення.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшлося під час його зустрічі з міністром освіти та науки Іваном ВАКАРЧУКОМ.
В.ЮЩЕНКО заслухав доповідь міністра про завершення 2008-2009 навчального року, актуальні проблеми підготовки нового 2009-2010 навчального року, а також досягнення цьогорічних випускників навчальних закладів.
Глава держави відзначив, що цьогорічне тестування відбулося на більш високому рівні, ніж минулого року, про що свідчать висновки вітчизняних і міжнародних експертів, представників громадських організацій та спостерігачів.
Усього тестування цього року пройшли майже 434,3 тис. осіб або 94% від зареєстрованих.
Окремими питаннями зустрічі стали завершення навчального року, а також проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів.
В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості забезпечення прав при вступі до навчальних закладів дітей уразливих суспільних категорій - із багатодітних родин, сиріт, дітей з обмеженими можливостями.
Президент також наголосив на необхідності невідкладно розпочати підготовку до наступного навчального року. На його думку, особливої уваги потребують питання зміцнення навчальної бази навчальних закладів і проведення ремонтних робіт, завершення комп`ютеризації, комплектування науково-педагогічними кадрами, видання підручників, у тому числі для шкіл національних меншин тощо.
Йшлося також про стратегію розвитку освіти та виховання молоді в навчальних закладах України, відповідність освітньо-виховних процесів рівню європейських та світових стандартів.
Участь у зустрічі взяли глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ, директор Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України Петро КОНОНЕНКО.