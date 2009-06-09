Тимошенко скликає прес-конференцію

Початок - о 17.30

Сьогодні о 17.30 у прес-центрі Кабінету міністрів відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, вхід до Будинку уряду здійснюватиметься з вул. Грушевського, 12/2, через 1-й та 3-й під’їзди. Акредитація триває до 16.30 за телефонами: 256-75-82, 256-65-71, 256-66-32, 256-66-43.

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