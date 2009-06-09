Люди Тягнибока прийшли під ВР позловтішатись?

Сьогодні перед початком вечірнього пленарного засідання Верховної Ради близько 200 прихильників всеукраїнського об’єднання «Свобода» пікетують будівлю парламенту з вимогою не допустити створення коаліції БЮТ і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, вздовж турнікету, який огороджує головний вхід до будівлі ВР, виставлені плакати, на яких, зокрема, написано: «Промосковські сили ПР і БЮТ Україну не приб’ють!», «Ну що Вітьок, допомогли тобі твої ЛіліПутіни?», «Очистимо владу - буде порядок!», «ПріБЮТ? Ні! Їхня карта бита!».

Учасники пікету вигукують гасла: «На їхню узурпацію - наша узурпація!», «Слава Україні. Героям слава!».