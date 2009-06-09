В Одесі відкриють філіал Інституту Горшеніна

11-го червня в 12.00 в Одесі відкриється філіал Київського інституту проблем управління імені Горшеніна. Адреса філіалу: вулиця Ланжеронівська, 5 ( на куті Пушкінської), 2 поверх. У програмі церемонії відкриття прес-конференція директора інституту Костя Бондаренко та презентація першого соціологічного дослідження "Справжня Одеса". Серед питань прес-конференції: оцінка одеситами свого матеріального становища, як змінилось життя в Одесі за останній рік, на вирішення яких проблем, в першу чергу, мають бути направлені зусилля міської влади та наскільки ефективно зараз ці проблеми вирішуються міською владою, чи задоволені одесити якістю послуг ЖКХ, як городяни оцінюють діяльність мера і губернатора.