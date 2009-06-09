В Одесі відкриють філіал Інституту Горшеніна

17:19, 09 червня 2009
Політика
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11-го червня в 12.00 в Одесі відкриється  філіал Київського інституту проблем управління імені Горшеніна. Адреса філіалу: вулиця Ланжеронівська, 5 ( на куті Пушкінської), 2 поверх.  У програмі церемонії відкриття прес-конференція директора  інституту Костя Бондаренко та презентація першого соціологічного дослідження "Справжня Одеса". Серед питань прес-конференції: оцінка одеситами свого матеріального становища, як змінилось життя в Одесі за останній рік,  на вирішення яких проблем, в першу чергу, мають бути направлені зусилля міської влади та наскільки ефективно зараз ці проблеми вирішуються міською владою, чи задоволені одесити якістю послуг ЖКХ, як городяни оцінюють діяльність мера і губернатора.

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