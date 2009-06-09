Регіонали вже бояться залишитися без роботи?
17:22, 09 червня 2009Політика
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Навіщо потрібні переговори про "ширку"
Заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ переконаний, що не слід ставити крапку на створенні широкої коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
За словами О.ЄФРЕМОВА, Партія регіонів має намір і надалі продовжувати консультації про коаліцію, тому що “в цьому закладена суть політичної роботи”.
«Я вважаю, що коаліційні переговори - це величезний досвід роботи, який придбали й одна, і друга сторони. Це доволі позитивні моменти, котрі ми сьогодні маємо», - зазначив О.ЄФРЕМОВ.
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