Ющенко розказав, як він переконував Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що переговори між БЮТ і Партією регіонів було зірвано у тому числі тому, що в нього була стовідсоткова гарантія недопущення виборів Президента у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Києві.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час останніх зустрічей з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ говорив про те, що в нього є лише один легітимний спосіб прийти до влади – це обрання на загальнонаціональних президентських виборах.

Він також зауважив, що говорив В.ЯНУКОВИЧУ, що начебто безкоштовний подарунок – обрання Президента в парламенті - є принизливим для нього, оскільки започатковує нелегітимний спосіб обрання глави держави.

Водночас, головним моментом В.ЮЩЕНКО назвав те, що в нього був засіб не допустити обрання Президента у парламенті. «На моїх руках був стовідсотковий варіант, що вибори будуть прямими», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що це був такий спосіб, до якого б ніхто не додумався, але він чітко передбачений Конституцією.

«Я думаю, що ці аргументи вплинули», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що при цьому він також вважає, що ще однією підставою було те, що під час переговорів ні в кого не було гарантії, що одна сторона “не кине іншу”.

«Вибачте, у нас іде політика кидал», - сказав Президент, зауваживши, що переговори йшли не між партнерами, а між опонентами.