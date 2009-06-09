Газпром знову лякає Єврокомісію Україною

Російський газовий монополіст "Газпром" попередив Єврокомісію про ризики, пов`язані з можливим невиконанням Україною контрактних зобов`язань щодо придбання російського газу, але пообіцяв зробити все можливе, щоб не допустити нової енергетичної кризи.

Про це повідомив представник управління інформації російського газового холдингу, передає РІА Новости.

У вівторок з ініціативи Єврокомісії в центральному офісі "Газпрому" відбулася робоча зустріч заступника голови правління холдингу Олександра МЕДВЕДЄВА і представників Єврокомісії.

Делегація Єврокомісії була детально поінформована про ризики, пов`язані з можливим невиконанням Україною контрактних зобов`язань з придбання російського газу.

"Особливу увагу делегації було звернено на те, що надійність транзиту газу в Європу територією України в наступний зимовий період безпосередньо залежатиме від здатності НАК "Нафтогаз України" вчасно придбати і закачати в свої ПСГ необхідну кількість газу. Тому було відзначено важке фінансове становище "Нафтогазу України", - сказав представник управління інформації.

О.МЕДВЕДЄВ наголосив, що "Газпром" робитиме все можливе, щоб не допустити ще однієї енергетичної кризи, і повністю відкритий для спільного вирішення цього вкрай важливого питання.

До складу делегації Єврокомісії увійшли директор з питань Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії директорату зовнішніх відносин Гуннар ВІГАНД, голова оперативної групи з енергетичної та ядерної безпеки, радник з енергетики Фаузі БЕНСАРСА, начальник департаменту міжнародних відносин у сфері енергетики Паола МАРКЕС, посол Єврокомісії в Росії Марк ФРАНКО та ін.

Як повідомлялося раніше, голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ 4 червня вирішив направити в Москву та Київ комісію "для встановлення фактів" в ситуації з постачанням газу. На основі аналізу, який представлять експерти за підсумками поїздок у Росію та Україну, Ж.БАРРОЗУ підготує доповідь щодо ситуації з газовими постачаннями до саміту ЄС 17-18 червня в Брюсселі.

Координаційна група ЄС щодо газу збереться на засідання в бельгійській столиці 18 червня, щоб за участі представників "Газпрому" та "Нафтогазу" обговорити ситуацію з платоспроможністю України за розрахунками за російське пальне.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на початку червня заявив, що проблеми з оплатою газу Україною можуть зумовити зупинку транзиту газу в Європу вже наприкінці червня.

Як повідомили у понеділок у "Газпромі", "Нафтогаз України" в повному обсязі розрахувався за травневі постачання. За даними "Нафтогазу", в травні 2009 року компанія отримала від "Газпрому" 2,376 млрд. куб. м російського газу, зокрема для закачування в підземні сховища, загальною вартістю 646,8 млн. доларів.

Угоди про постачання газу в Україну та його транзит у Європу в 2009-2019 роках були підписані 19 січня в Москві. Підписанню документів передувала "газова криза", через яку європейські споживачі майже три тижні не отримували паливо.