Ющенко просить українців не турбуватися про його майбутнє

Президент України Віктор ЮЩЕНКО попросив українців не турбуватися про його майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Я не хочу часто повторювати, але не турбуйтеся, де в майбутньому буде ЮЩЕНКО. Турбуйтеся, де ви будете – у якій державі, в якому суспільстві і з яким суверенітетом", - зазначив глава держави, коментуючи останні події навколо нереалізованих домовленостей між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко.

"Я вже говорив про свій намір. Коли прийде час мені виступити, чому я, як Президент повинен так поступити, я зберу спеціальну прес-конференцію. Я поясню, які у нас є вибори, чого треба остерігатися, при чому буду говорити вам чесно як громадянин України", - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він висловив переконання, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО зобов’язана йти на вибори глави держави, зауваживши, що “сьогодні говорити про те, хто йде в Президенти, – це як "бенкет під час чуми".

"Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО зобов`язана йти на вибори. Як мені давав інформацію народний депутат фракції БЮТ, коли було останнє тривожне засідання фракції, ТИМОШЕНКО назвала два аргументи, чому треба бути з Партією регіонів", - повідомив В.ЮЩЕНКО.

"Якщо Юлія Володимирівна – це з її слів – йде на загальні вибори Президента, то вона програє. Тому ті, хто має імунітет, повинні збагнути, що нам треба йти в "ширку", щоб змоделювати ситуацію, коли права прем`єра не постраждають, а Віктору Федоровичу надати право одноосібно призначати керівника СБУ", - сказав В.ЮЩЕНКО.