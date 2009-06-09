Чи протримається Черновецький ще три роки?

Голова Шевченківської райдержадміністрації столиці Віктор ПИЛИПИШИН не вірить, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ протримається у своєму кріслі ще три роки.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві В.ПИЛИПИШИНА у зв’язку із сьогоднішнім рішенням Конституційного Суду України про повноваження місцевих депутатів та голів міських, сільських і селищних рад, обраних на позачергових місцевих виборах.

За словами В.ПИЛИПИШИНА, Київ не витримає ще три роки правління Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його команди.

„Я не припускаю навіть думки, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще три роки управлятиме Києвом, як йому заманеться. Якщо за три роки він привів місто до банкрутства, то за аналогічний строк столиця може взагалі перетворитись на трущобний „рай”, - підкреслив В.ПИЛИПИШИН.

Він переконаний, що оскільки Конституційний Суд пролонгував повноваження нинішнього столичного голови, то “єдиною надією на зміщення мера” є громадська активність киян.

Як зауважив В.ПИЛИПИШИН, якщо кияни у рамках закону, організовано і цілеспрямовано протестуватимуть “проти свавілля, яке відбувається у столиці, центральна влада не зможе залишатися сліпою та глухою до думки людей, особливо напередодні президентських виборів”.

За словами голови Шевченківської РДА, Київ сьогодні перебуває на 91-му місці у рейтингу міст, придатних для життя.

„За нами ідуть столиці Алжиру, Бангладешу і Зімбабве. З такими темпами через три роки життя у цих містах порівняно з Києвом буде здаватися курортом”, - прогнозує він.

В.ПИЛИПИШИН нагадав, що результати місцевого референдуму у Шевченківському районі показали, що 92% його жителів підтримують проведення міського референдуму про недовіру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

“Кияни повинні продовжити акції морального тиску на владу в усіх законних формах. І тоді можливі два варіанти: або ми зуміємо провести загальноміський референдум по недовірі міському голові, або високопосадовці на Грушевського та на Банковій нарешті побачать, що відбувається у них під носом, і приймуть рішення про зміщення цієї цинічної та непрофесійної столичної влади”, - підкреслив В.ПИЛИПИШИН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК оприлюднив рішення КС за конституційним поданням Київської міської ради, згідно з яким депутати місцевих рад та сільські, селищні, міські голови, обрані на позачергових виборах, набувають повноважень відповідно на п’ятирічний та чотирирічний термін.

А.СТРИЖАК зазначив, що, аналізуючи положення Конституції та інших законодавчих актів, судді КС дійшли висновку, що законодавством не розрізняються терміни повноважень депутатів місцевих рад та сільських і селищних голів залежно від того, обрані вони на чергових чи позачергових виборах.

Таким чином, зазначив він, депутати місцевих рад та міські і сільські голови після позачергових виборів відносяться до новообраних органів місцевого самоврядування і на них поширюються норми закону стосовно термінів повноважень: для місцевих рад – п’ять років, а для міських, селищних, сільських голів – чотири роки.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був переобраний на посаду Київського міського голови на позачергових виборах 25 травня 2008 року.