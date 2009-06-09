Ющенко звертається до Тимошенко через Генштаб

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив начальнику Генерального штабу ЗСУ підготувати листа до прем`єр-міністра з проханням негайно вирішити проблеми фінансування діяльності українських миротворців та утримання їхніх родин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це він сказав під час зустрічі з начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил Сергієм КИРИЧЕНКОМ.

Під час розмови йшлося про критичний стан фінансування Збройних сил, що може мати суттєвий негативний вплив на її обороноздатність.

Бюджет поточного року не дає можливості підвищити боєздатність, і тому вона залишається на минулорічному рівні, повідомив начальник Генштабу. Він запевнив, що керівництвом ЗСУ робиться все, щоб не втратити здатність війська виконувати завдання за призначенням, хоча при вкрай недостатньому фінансування це є досить складним завданням.

За інформацією Генштабу, фінансування окремих потреб армії скоротилося порівняно з минулим роком втричі (зокрема, підготовка військовослужбовців, розвиток ЗСУ, модернізація і відновлення боєздатності озброєнь та військової техніки, формування контрактної армії, побудова житла для військовослужбовців).

В.ЮЩЕНКО відзначив надзвичайно низький рівень грошового забезпечення військовослужбовців, яке для рядового контрактника становить близько 1000 грн. на місяць.

Під час зустрічі також особлива увага була приділена фінансуванню міжнародної миротворчої діяльності. Повна відсутність фінансування може призвести до того, що у третій декаді серпня припиниться будь-яка участь Збройних сил України у миротворчих операціях, наголосив начальник Генштабу.

Як було поінформовано Президента, ситуація з миротворцями є катастрофічною з фінансової точки зору і це незважаючи на те, що місії приносять до бюджету України значні додаткові кошти. При цьому наголос зроблено на неприпустимості згортання миротворчих місій, які за роки створили позитивний імідж України у світі. У зв`язку з цим глава держави дав доручення підготувати листа до прем`єр-міністра з проханням вирішити проблеми фінансування діяльності миротворців та утримання їхніх родин.

С.КИРИЧЕНКО також порушив тему проведення в Україні міжнародних військових навчань. Без схвалення рішення Президента України про допуск військових іноземних держав на територію України Верховною Радою такі навчання заблоковані.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО наголосив, що докладе максимальних зусиль, щоб гарантувати Збройним силам належний рівень фінансування.

«Попри все, незважаючи на те фінансування, яке сьогодні є, ми повинні все зробити для того, щоб українська армія була боєздатна, відновити нормальне фінансування. Ми все зробимо для того, щоб змінити політику уряду у фінансуванні Збройних сил України», - підкреслив Президент.