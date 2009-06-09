Ющенко не відмовлявся від участі в виборах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не відмовлявся від своїх заяв щодо участі у президентських виборах.

Про це сказав сьогодні в ефірі “5-го каналу” заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ.

Він нагадав, що на попередній прес-конференції В.ЮЩЕНКО заявляв, що планує балотуватись на наступних президентських виборах.

“Поки Президент не скасовував своїх заяв”, - сказав І.ПОПОВ.

Відповідаючи на запитання ведучого, у який спосіб В.ЮЩЕНКО планував не допустити внесення змін до Конституції, які б передбачали обрання Президента у парламенті, І.ПОПОВ зауважив, що у глави держави було декілька варіантів.

На уточнююче запитання, чи була серед цих варіантів можливість дострокової відставки глави держави, І.ПОПОВ наголосив: “Я б не сказав, що планував (дострокову відставку). Але я б сказав, що така можливість розглядалась як самий крайній варіант”.