Депутати з "Самопомочі" заблокували трибуну Ради

Депутати заблокували трибуну парламенту з вимогами ухвалити рішення про встановлення лічильників газу у квартирах.

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Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України Альона Бабак (фракція “Самопоміч”) зазначила, що 8 млн українців, які сьогодні проживають в трьох мільйонах квартир багатоквартирних будинках не мають встановлених газових лічильників. Вона зазначила, що необхідно повернутися до розгляду цього питання, яке раніше не підтримано парламентом. Парубій пообіцяв, що парламент повернеться до розгляду цього питання, але після уточнень до бюджету на 2018 рік та до Податкового кодексу.

Депутати продовжують блокувати трибуну, а доповідачі із питань порядку денного виступають із своїх робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада провалила голосування за проект закону № 5722-д «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення споживачам лічильників природного газу».