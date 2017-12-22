Рішенням про летальну зброю Трамп нагадав Путіну про програш у "холодній війні" – сенатор США

Сенатор США від республіканців Том Коттон вважає рішення про надання Україні летальної зброї нагадуванням Путіну про програш у Холодній війні.

"Цим рішенням адміністрація Трампа нагадує Володимиру Путіну та його спільникам про те, що вони програли в Холодній війні і ми не потерпимо залякування нашого друга – України", – заявив Коттон, коментуючи рішення адміністрації Трампа про схвалення ліцензій на продаж летальної зброї Україні, передає Голос Америки.

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Він також наголосив, що таке рішення становить зміну по відношенню до політики часів адміністрації президента Барака Обами.

"Це відхід від провальної політики часів Обами (і крок до того), щоб Росія сплатила ціну за свою агресію", - йдеться в його заяві.

Раніше, спостерігачі зауважували, що хоча офіційного ембарго на постачання зброї до України не існувало, фактично адміністрація Обами зайняла вичікувальну позицію з поставок потужної зброї, що багато хто розцінив як фактичне ембарго.

"Попередня адміністрація принципово вирішила не надсилати зброю, хоча говорячи формально – адміністрація не прийняла ніякого рішення. Так що ця позиція стала фактичним ембарго”, - наголошував колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер.