Маккейн закликав Трампа схвалити ще й продаж протитанкової зброї Україні

Сенатор Джон Маккейн задоволений курсом, який вибрала адміністрація Дональда Трампа щодо комерційного продажу оборонної зброї Україні, і закликає президента пропонувати набагато більше коли йдеться про зброю для протидії загрозі, яку Росія становить у регіоні. Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті Маккейна, передаэ Голос Америки.

Читайте такожСенатор Маккейн закликав Трампа надати летальну зброю Україні, щоб чинити тиск на Росію«Я вітаю повідомлення, що адміністрація Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні. Це треба було зробити ще давно, але тим не менше, це настає в ключовий момент. Українці витримують деякі з найгірших боїв протягом декількох місяців, оскільки Росія відкликала своїх офіцерів з одного з ключових механізмів припинення вогню, і бойовики, очолювані Росією, посилили свої напади на сході України. На кожному кроці Володимир Путін вибрав війну замість миру в Україні. З продовженням такого вибору, Сполучені Штати та вільний світ повинні дати Україні те, що потрібно, щоб захищатися», - заявив голова Сенатського комітету з питань збройних сил Джон Маккейн.

«Саме тому повідомлення про рішення затвердити продаж снайперських гвинтівок і боєприпасів має бути лише першим кроком. Я закликаю президента дозволити додаткові продажі оборонної смертоносної зброї, включаючи протитанкові боєприпаси, та повною мірою використати кошти на безпекову допомогу, надані Конгресом, з тим щоб Україна могла захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Я також закликаю президента та лідерів Конгресу забезпечити, щоб будь-яка угода щодо бюджету повністю підтримувала $350 млн в рамках допомоги з питань безпеки для України, передбачені Національним законом про витрати на оборону, підписаним цього місяця (президентом Трампом - ред.)».

Джон Маккейн не єдиний республіканець, який віддав належне Трампу за таке рішення. Голова Сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер, який був співавтором законодавства про санкціонування продажу зброї ще у 2014 році, яке ігнорував тодішній президент Обама, висловив своє задоволення рішенням адміністрація Трампа.