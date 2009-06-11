ЄЦ звинувачує СБУ в переслідуванні Балоги

Народний депутат України Михайло ПОЛЯНЧИЧ заявляє про незаконне переслідування, яке Служба безпеки України розпочала проти лідера "Єдиного центру" Віктора БАЛОГИ. Відповідний депутатський запит підготовлено на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі ЄЦ.

У документі йдеться про порушену спецслужбою оперативно-розшукову справу, в рамках якої стосовно В.БАЛОГИ та людей із його оточення (політиків, парламентаріїв, журналістів) ведеться зовнішнє спостереження, контролюються телефонні переговори і листування. "Це робиться для пошуку компрометуючих даних, які потім планується використати з метою дискредитації чи переслідування".

М.ПОЛЯНЧИЧ звертає увагу, що ОРС заведена наприкінці травня за особистою вказівкою голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА. Це зроблено одразу ж після добровільної відставки В.БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента, як тільки він публічно заявив про категоричну незгоду з рішенням Віктора ЮЩЕНКА вдруге балотуватися на президентських виборах. Народний депутат пов`язує такі дії спецслужби з активною політичною позицією самого В.БАЛОГИ та партії "Єдиний центр".

У депутатському запиті М.ПОЛЯНЧИЧ просить здійснити прокурорську перевірку наведеної інформації. Він наголошує на неприпустимості використання сил і засобів СБУ у незаконний спосіб як інструмент тиску та переслідування. Народний депутат сподівається, що Генпрокуратура покладе край беззаконню, інспірованому виключно з політичною метою.