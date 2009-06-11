ЄЦ звинувачує СБУ в переслідуванні Балоги
Полянчич звернеться до генпрокурора
Народний депутат України Михайло ПОЛЯНЧИЧ заявляє про незаконне переслідування, яке Служба безпеки України розпочала проти лідера "Єдиного центру" Віктора БАЛОГИ. Відповідний депутатський запит підготовлено на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі ЄЦ.
У документі йдеться про порушену спецслужбою оперативно-розшукову справу, в рамках якої стосовно В.БАЛОГИ та людей із його оточення (політиків, парламентаріїв, журналістів) ведеться зовнішнє спостереження, контролюються телефонні переговори і листування. "Це робиться для пошуку компрометуючих даних, які потім планується використати з метою дискредитації чи переслідування".
М.ПОЛЯНЧИЧ звертає увагу, що ОРС заведена наприкінці травня за особистою вказівкою голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА. Це зроблено одразу ж після добровільної відставки В.БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента, як тільки він публічно заявив про категоричну незгоду з рішенням Віктора ЮЩЕНКА вдруге балотуватися на президентських виборах. Народний депутат пов`язує такі дії спецслужби з активною політичною позицією самого В.БАЛОГИ та партії "Єдиний центр".
У депутатському запиті М.ПОЛЯНЧИЧ просить здійснити прокурорську перевірку наведеної інформації. Він наголошує на неприпустимості використання сил і засобів СБУ у незаконний спосіб як інструмент тиску та переслідування. Народний депутат сподівається, що Генпрокуратура покладе край беззаконню, інспірованому виключно з політичною метою.