Ющенко боїться, що ляже або Нафтогаз, або фінансова система

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності швидкого фінансового оздоровлення НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради щодо фінансового стану «Нафтогазу», яку проводить у компанії.

«Я вважаю критичним фінансовий стан НАК «Нафтогаз України». У найближчі десять днів необхідно сформувати спільний план порятунку компанії», – сказав він.

При цьому В.ЮЩЕНКО відзначив, що до розробки такого плану мають підключитися всі зацікавлені міністерства і відомства, зокрема Національний банк, Державна податкова адміністрація, прокуратура й інші органи України. За словами Президента, вони повинні консолідуватися й вирішити питання, як врятувати компанію.

«Критичні платежі, які здійснюються, довго тривати не можуть. Вони або породять піраміду, коли "ляже" «Нафтогаз», або призведуть до краху фінансової системи», – сказав Президент.

Також він відзначив, що з початку року НАК «Нафтогаз України» реалізувала газу на суму 23 млрд. грн., за які проведено розрахунок лише на 17,3 млрд. грн.

За даними В.ЮЩЕНКА, з початку року обсяг імпортного газу перевищив 4 млрд. кубометрів і компанія для його оплати використовувала кредити "Ощадбанку" на суму 140 млн. дол. і 485 млн. дол., а також одержала аванс за транзит газу на рік наперед у розмірі 450 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, Президент неодноразово заявляв, що НАК «Нафтогаз України» перебуває на межі банкрутства.

9 червня ц.р. він заявив, що уряд повинен провести реформування енергетичного ринку і оздоровити фінансовий стан НАК у найближчі 30-50 днів.