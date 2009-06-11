Єхануров і Богатирьова поміняються місцями?

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА має найбільші шанси стати новим міністром оборони у разі внесення Президентом її кандидатури для затвердження парламентом.

Таку думку політичний експерт висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами В.КАРАСЬОВА, така можлива кадрова пропозиція Президента Віктора ЮЩЕНКА - “дуже класне рішення”. Політолог зазначив, що призначення жінки на посаду керівника оборонного відомства є нормальною європейською практикою, а що стосується професійних якостей, то він вважає, що Р.БОГАТИРЬОВА - “хороший організатор і організувати роботу Міністерства оборони абсолютно зможе”.

“Кінець-кінцем, головнокомандувач у нас - це начальник Генерального штабу (Збройних сил - УНІАН), а Верховний головнокомандувач – це Президент”, - додав експерт. Саме тому, на його думку, якщо кандидатура Р.БОГАТИРЬОВОЇ буде внесена главою держави, вона буде підтримана депутатами.

В.КАРАСЬОВ вважає, що за призначення секретаря РНБОУ міністром оборони проголосують і колишні однопартійці Р.БОГАТИРЬОВОЇ (по Партії регіонів), й інші політики, тому що “це кандидатура, яка певною мірою консолідує парламентські, партійні еліти”.

Разом з тим, експерт звернув увагу на кандидатуру міністра закордоних справ, яку в пакеті з керівником Міноборони буде пропонувати парламенту Президент. На його думку, від кандидата на посаду голови МЗС великою мірою залежатиме і перспектива Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

Стосовно керівника зовнішньополітичного відомства, то, на думку політолога, високі шанси підтримки в парламенті має нинішній посол України в Росії Костянтин ГРИЩЕНКО.

В.КАРАСЬОВ не виключає, що Президент внесе до Верховної Ради для пакетного голосування кандидатури Р.БОГАТИРЬОВОЇ та К.ГРИЩЕНКА. Він переконаний, що “і в того кандидата, і в іншого дуже високі шанси бути проголосованими у пакеті на ці посади”.

Експерт також висловив прогноз щодо можливого кандидата на посаду секретаря РНБОУ. Він припустив, що ним може стати колишній міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ. “Юрій Іванович - людина досвідчена і знає структуру та фактуру цієї роботи”, - зауважив він.

“Якщо так станеться, то відбудеться зміцнення президентської влади і зміцнення позицій Віктора ЮЩЕНКА”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

9 червня на прес-конференції Президент заявив, що планує 10 червня подати до ВР кандидатуру міністра оборони, однак не назвав її.

Серед кандидатур називають Р.БОГАТИРЬОВУ та начальника Генштабу ЗСУ - головнокомандувача Збройних сил Сергія КИРИЧЕНКА.