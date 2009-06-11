Генпрокуратура все ще шукає Дурдинця

Розшук колишнього заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ триває, незважаючи на те, що його офіційно звільнено з посади заступника голови СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в.о. генерального прокурора Сергій ВИНОКУРОВ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«Я думаю, що в цій ситуації нічого не зміниться. У нас є до нього питання, і ми ці питання з’ясуємо, нікуди він не дінеться. Розшук не знятий, але агресії в цьому плані у прокуратури немає», - сказав він.

Водночас С.ВИНОКУРОВ додав, що, незважаючи на рішення Конституційного Суду, який визнав необов’язковість узгодження кандидатур на посади керівників підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю з профільним комітетом парламенту, претензії до Т.ДУРДИНЦЯ все ще залишаються у зв’язку з невиконанням ним судового рішення.

«Сам склад злочину нікуди не подівся, тому явка його буде обов’язковою», - зауважив С.ВИНОКУРОВ.

Як повідомлялося, 19 травня Т.ДУРДИНЦЯ відповідно до постанови Генеральної прокуратури та рішення Печерського райсуду Києва було оголошено в міжнародний розшук.

Генпрокуратура порушила проти Т.ДУРДИНЦЯ кримінальну справу за ст.382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення). 11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду суду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.

4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Т.ДУРДИНЦЯ з посади заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.