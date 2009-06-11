Нафтогаз просить у Тимошенко гарантії під ще один кредит - 15 млрд.

НАК «Нафтогаз України» просить Кабінет Міністрів надати державні гарантії для отримання кредитів на суму 15 млрд. грн. для закупівлі імпортного газу, який закачуватиметься до підземних сховищ газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО під час наради про фінансовий стан компанії, яка відбулася сьогодні в Києві під головуванням Президента Віктора ЮЩЕНКА.

За словами І.ДІДЕНКА, крім того, для стабілізації фінансового стану компанії «Нафтогаз України» пропонує списати штрафи і пеню зі сплати податків, що дасть змогу додатково мобілізувати 300-400 млн. грн.

Також І.ДІДЕНКО відзначив, що компанія пропонує з 1 січня 2010 року встановити нульові ставки ренти за видобуток і транзит газу.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній нараді В.ЮЩЕНКО наполягав на швидкому фінансовому оздоровленні НАК «Нафтогаз України».

«Я вважаю критичним фінансовий стан НАК «Нафтогаз України». У найближчі десять днів необхідно сформувати спільний план порятунку компанії», – сказав він.

На його думку, НАК «Нафтогаз України», яка не є прибутковою компанією, потрібно звільнити від сплати ПДВ і ренти за транзит, враховуючи її сьогоднішнє фінансове становище.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.