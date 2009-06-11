Тимошенко - категорично проти підвищення ціни на газ для населення

Прем‘єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виступає категорично проти підвищення ціни на газ для людей.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві Ю.ТИМОШЕНКО, “сьогодні Президент провів нараду в НАК „Нафтогаз України” і дав команду „Нафтогазу”, жорстку команду, підвищити ціну на газ для населення саме в цей важкий кризовий період”.

“Я категорично заперечую проти підвищення ціни на газ для людей. Я взяла зобов’язання, що протягом цього року ціна на газ для населення не зміниться, і я буду свого слова дотримуватися. Я ніколи не дозволю під час кризи, коли людям і так важко, ще піднімати для них ціни на газ, і я не розумію цю команду Президента”, - наголосила прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО на нараді з питань фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України» наголосив на необхідності підвищення тарифів на газ.

«У нас не може бути адміністративної ціни на виході, яка формується урядом і яка не покривається виручкою у зв`язку з тим, що вона не відповідає ринковим принципам, – це винятково компетенція центрального бюджету, міжбюджетних відносин. І тому неплатежі, які сьогодні є на рівні ТКЕ, це неврегульовані міжбюджетні відносини. І я хочу, щоб мене почув міністр фінансів», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що з початку року неплатежі підприємств ТКЕ збільшились на 3,8 млрд. грн., причому ціна газу для комунальних потреб в 4,5 разу менша за вартість газу, що купується в Росії.