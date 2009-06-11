Хто з політиків бореться з кризою?
Лідирують “ніхто”, Тимошенко і Янукович
Лідирують “ніхто”, Тимошенко і Янукович...
Протягом 21–31 травня 2009 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв`ю опитано 2008 респондентів в усіх областях України віком від 18 років.
Відповідаючи на запитання – «Хто з політиків, на Вашу думку, робить більше від інших для подолання економічної кризи в Україні?» (респондент міг обрати не більш як дві відповіді), – 22% респондентів відповіли – Юлія Тимошенко, 13,9% - Віктор Янукович.
Щодо всіх названих політиків відповіді розподілилися таким чином (у відсотках):
Анатолій Гриценко – 0,9
Арсеній Яценюк – 8,6
Віктор Ющенко – 1,6
Віктор Янукович – 13,9
Владимир Литвин – 4,4
Олег Тягнибок – 0,3
Петро Симоненко – 2,4
Сергій Тігіпко – 0,3
Юлія Тимошенко – 22,0
Юрій Луценко – 0,7
Жоден з них – 44,9
Відмова від відповіді – 9,6
Відповідаючи на запитання – «Скажіть, будь ласка, протягом останніх трьох місяців Ви особисто постраждали від істотних затримок з виплатою пенсій, або ж ситуація була такою, як завжди – пенсії виплачувалися в строк або з несуттєвими затримками?» (питання ставилося тільки пенсіонерам), – 96% опитаних відзначили, що ситуація з виплатами пенсій була така сама, як завжди, пенсії виплачувалися в строк або з несуттєвими затримками. Близько 3% зауважили, що протягом останніх трьох місяців були істотні затримки з виплатою пенсій.
За повідомленням КМІС