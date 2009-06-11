Хто з політиків бореться з кризою?

Лідирують “ніхто”, Тимошенко і Янукович...

Протягом 21–31 травня 2009 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв`ю опитано 2008 респондентів в усіх областях України віком від 18 років.

Відповідаючи на запитання – «Хто з політиків, на Вашу думку, робить більше від інших для подолання економічної кризи в Україні?» (респондент міг обрати не більш як дві відповіді), – 22% респондентів відповіли – Юлія Тимошенко, 13,9% - Віктор Янукович.

Щодо всіх названих політиків відповіді розподілилися таким чином (у відсотках):

Анатолій Гриценко – 0,9

Арсеній Яценюк – 8,6

Віктор Ющенко – 1,6

Віктор Янукович – 13,9

Владимир Литвин – 4,4

Олег Тягнибок – 0,3

Петро Симоненко – 2,4

Сергій Тігіпко – 0,3

Юлія Тимошенко – 22,0

Юрій Луценко – 0,7

Жоден з них – 44,9

Відмова від відповіді – 9,6

Відповідаючи на запитання – «Скажіть, будь ласка, протягом останніх трьох місяців Ви особисто постраждали від істотних затримок з виплатою пенсій, або ж ситуація була такою, як завжди – пенсії виплачувалися в строк або з несуттєвими затримками?» (питання ставилося тільки пенсіонерам), – 96% опитаних відзначили, що ситуація з виплатами пенсій була така сама, як завжди, пенсії виплачувалися в строк або з несуттєвими затримками. Близько 3% зауважили, що протягом останніх трьох місяців були істотні затримки з виплатою пенсій.

За повідомленням КМІС